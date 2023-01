Schwerverletzte bei Skiunfällen in Tirol und der Steiermark

Ein Skiunfall mit Fahrerflucht hat am Sonntag im Skigebiet Ehrenbachhöhe in Kirchberg im Bezirk Kitzbühel eine Schwerverletzte gefordert. Eine 64-jährige Deutsche stieß im Auslaufbereich eines Steilhanges mit einem unbekannten Skifahrer zusammen.

Letzterer blieb nur kurz stehen und verließ dann die Unfallstelle, ohne der schwer verletzten Frau zu helfen und seine Daten zu hinterlassen. Die Deutsche wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Johann geflogen.

Weitere Verletzte

Auch in der Steiermark forderte eine Kollision zwei Schwerverletzte: Im Skigebiet Nassfeld krachte ein 68-jähriger Deutscher mit einer 35-jährigen Slowenin zusammen. Die beiden Skifahrer mussten per Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden.