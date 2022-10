Schwerer Unfall: Jugendlicher stützt mit Elektro-Dreirad in der Steiermark

In der Steiermark ist ein Jugendlicher bei einem Unfall mit einem Elektro-Dreirad schwer verletzt worden. Der 15-jährige war in Mitterdorf an der Raab (Bezirk Weiz) mit dem Gefährt in einen Graben gestürzt. Ein 13-Jähriger, der den Unfall verursacht hatte, konnte noch rechtzeitig abspringen.

Eigentlich war man sogar zu dritt auf einem Forstweg unterwegs. Ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Weiz lenkte das Fahrzeug, blieb am Weg stehen und stieg ab. Die beiden anderen Jugendlichen saßen auf der Ladefläche, von der aus der 13-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz die Handbremse löste und den Gashebel bewegte, um einige Meter nach vorne zu fahren. Dabei bewegte sich das Elektro-Fahrrad ruckartig nach vorne und der nunmehrige Lenker verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.

In Graben gestürzt

In weiterer Folge stürzte das Dreirad mit dem 15-Jährigen in einen Graben und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Kinderklinik Graz verbracht. Er erlitt schwere Verletzungen.