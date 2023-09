Schweinekopf vor Grazer Moschee: Verfassungsschutz ermittelt

Derartige Taten kamen bereits mehrmals in mehreren Bundesländern vor. So gab es 2016 einen gleich gestalteten Zwischenfalls in Linz, wo ein halber Schweinekopf an die Tür der Moschee gehängt wurde.

2017 wurde auf dem Grundstück eines türkischen Kulturvereins in Schwaz in Tirol ein Schweinekopf abgelegt - gegrillt allerdings.