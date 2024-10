Schwedische Erfolgsrezepte: Was NÖ vom hohen Norden lernen will

„Die Schweden haben verstanden, wie wichtig es ist, nachhaltig zu arbeiten“, sagt Karen Fanto, Director of International Markets bei Berndorf Bäderbau. Das Unternehmen aus dem Bezirk Baden fertigt Edelstahlpools aus 90 Prozent recyceltem Material, eine Erfindung aus Österreich. In Schweden bearbeitet man den Markt so intensiv, dass man einen eigene Filiale in Stockholm mit Monteuren vor Ort gegründet hat. „Becken mit Fliesen werden nicht mehr dicht, unsere Becken sind mindestens 50 Jahre haltbar“, macht Fargo klar. In Schweden sind daher vor allem Kommunen und Hotels daran interessiert, Frei- und Hallenbecken aus NÖ zu verbauen.

Was Fargo an den Partnern in Schweden schätzt? Freundlichkeit, gepaart mit Effizienz. „Der Schwede hat es gerne ein bisschen in Watte gepackt. Dazu passt unsere Art, manchmal sehr schnell zum Punkt zu kommen, nicht“, schildert sie.

Um 16 Uhr ist Schluss

Was die Schweden aber nicht davon abhält, pünktlich nach Hause zu gehen; für die meisten von ihnen ist um 16 Uhr Arbeitsschluss, dann gehört die Zeit der Familie. „Und trotzdem pro Kopf höheres Bruttonationalprodukt als wir zu haben, finde ich eine Vorlage an Effizienz.“ Von lediglich 30 Prozent Staatsschulden ganz zu schweigen. Was den Alltag für Unternehmer leichter macht: „Man ist in Sachen Digitalisierung recht weit“, so Fargo.

Auch für Wolfgang Ganster, Geschäftsführer von Deltabloc International, ist klar: „Ich kann Schweden als Handelsplatz nur empfehlen.“ Das Unternehmen mit Sitz in Wöllersdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) fertigt Betonleitwände und Lärmschutzwände für Straßen. Deltabloc hat international Lizenzen vergeben, denn für den Transport sind die Produkte schlichtweg zu schwer. In Schweden hat man sich in Helsingor an der Westküste angesiedelt, von wo aus man gut den nordeuropäischen Raum abdecken könne.

„Die Schweden bauen auch im Geschäftsbereich Beziehungen auf, eine Vertrauensbasis ist ihnen total wichtig“, so seine Erfahrungen. Entspanntheit gepaart mit hoher Professionalität zeichne die Partner im Norden aus. Trotz eines hohen Digitalisierungsgrades müsse man als Unternehmer allerdings Geduld mitbringen, was behördliche Genehmigungen anbelange.

Schwedens „positiver Nationalstolz“ könne Österreich als Vorbild dienen. „Die Schweden sind stolz auf ihre wirtschaftliche Entwicklung, auf ihre Marken. Sie sind stolz, zu zeigen, dass sie innovativ sind, und kombinieren das mit Marketing. In dieser Hinsicht schlägt sich Österreich unter Wert“, findet Ganster. Auch im Bereich der Künstlichen Intelligenz sei es höchste Zeit für Österreich, nachzuziehen.