Schwarz-Grün staret ins letzte Regierungsjahr vor den Wahlen

Für die schwarz-grüne Landesregierung ist die Klausur in Hopfgarten der Start in das – zumindest vorerst – letzte Jahr der gemeinsamen Regierungsarbeit, die 2008 ihren Anfang nahm und 2013 fortgesetzt wurde. Wenn in diesem noch einmal große Akzente gesetzt werden sollen, dann behält man sie noch in der Hinterhand.

Platter versicherte, dass die Koalition trotz der Bewältigung der Pandemie Zukunftsthemen nicht aus den Augen verlieren will. „Die aktuelle Krise hat uns aufgezeigt, dass wir unsere Wirtschaft breiter aufstellen müssen“, lautet sein Befund. In früheren Krisen sei stets der Tourismus der „Fels in der Brandung“ gewesen. Corona zeigte freilich auf, wie groß die Abhängigkeit von dieser Branche ist.

Mit einer neuen Wirtschafts- und Innovationsstrategie sollen nun Wissenschaft, Forschung und Innovation mehr in den Fokus genommen werden. Die Wirtschaftsförderungen des Landes sollen entsprechend neu ausgerichtet werden.