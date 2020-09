Schwammerlsucher in Oststeiermark vermisst: Suche vorerst erfolglos

Ein Schwammerlsucher (64) wird seit Sonntagvormittag in der oberen Oststeiermark vermisst. Der Mann war von seiner Lebensgefährtin an einem Waldrand im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld abgesetzt worden. Zum vereinbarten Zeitpunkt ist er aber nicht zum Abholen am Treffpunkt erschienen. Eine Suche blieb erfolglos, die Aktion soll am Montag fortgesetzt werden, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Der 64-Jährige war gegen 9.00 Uhr von seiner Lebensgefährtin zum Eggberg in St. Jakob am Walde gebracht worden. Zu Mittag wollte er wieder abgeholt werden. Nachdem er bis am Nachmittag nicht am vereinbarten Treffpunkt aufgetaucht war, verständigte seine Lebensgefährtin die Polizei. Es wurde eine Suchaktion unter Beteiligung der Alpinpolizei, Diensthundeführer, der Feuerwehr, der Bergrettung und eines Polizeihubschraubers durchgeführt. Diese verlief ohne Ergebnis.