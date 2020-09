Erneut Schäden nach Unwetter in der Steiermark und in Kärnten

Heftige Regenfälle hielten am vergangenen Wochenende wieder einige Feuerwehren in der Steiermark und in Kärnten auf Trab.

In der Nacht auf Montag wurden vor allem Ober- und Niederwölz (Bezirk Murau) von den starken Regenfällen getroffen. Laut örtlicher Feuerwehr gab es unter anderem lokale kleinere Murenabgänge, zudem wurden Straßen und Gebäude überschwemmt.

Am Lassnitzbach sorgten die starken Regenfälle unter anderem dafür, dass eine Brücke beschädigt wurde. Ob sie abgetragen werden muss, oder nicht, wird im Lauf des heutigen Montags geklärt.

Hangrutschung

Die Feuerwehr Bischoffeld wurde am Sonntag zu einer Hangrutschung bei einem landwirtschaftlichen Anwesen alarmiert. Die Wassermassen mussten durch Schlagen von Wassergräben umgeleitet werden. Da ein Teil des Hanges bereits abgerutscht war, wurde versucht mittels Planen den Hang vor einem weiteren Abrutschen zu sichern. 78 Mann waren bis in die späten Nachtstunden mit den Aufräumungsarbeiten nach dem Unwetter beschäftigt.