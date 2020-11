Schussattentat in Zell am See dürfte geklärt sein

Verdächtiger schweigt

Anschließend fuhr er in einen Wald, wo er den Verletzten über eine steile Böschung hinunterstieß. Der Niederländer wurde in seinem Appartement von der Polizei kontrolliert, weil er seine Schlüsselkarte verloren hatte. Als die Beamten dann noch Munition in der Wohnung fanden, nahmen sie ihn vorläufig fest. Im Nahbereich der Unterkunft stießen sie auch auf das Auto des Wieners, in dem auf dem Beifahrersitz die Tatwaffe lag.

Da der Wiener trotz seiner Verletzungen noch einen Notruf absetzte, fand ihn die Polizei schwerst verletzt in unwegsamem Gelände. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. „Das Opfer überlebte mit schwersten Verletzungen und wurde mittlerweile in häusliche Pflege entlassen“, hieß es in der Aussendung der Polizei. Als Motiv wird vermutet, dass der Niederländer dem Wiener das Auto rauben wollte. Zur genauen Tat will sich der Verdächtige frühestens in der Gerichtsverhandlung äußern. Er soll laut Polizei als Einzeltäter gehandelt haben.