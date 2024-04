Schul-Workshops zur Extremismusprävention künftig auch übers AMS

Das österreichweite Workshop-Angebot "Extremismusprävention macht Schule", über das seit dem Start im April 2022 über 3.000 Workshops für knapp 67.800 Kinder und Jugendliche aller Schulstufen gehalten wurden, wird ausgeweitet: Künftig sollen die Workshops auch im Rahmen von arbeitsmarktpolitischen Angeboten des Arbeitsmarktservice (AMS) für Jugendliche und junge Erwachsene angeboten werden, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung von Bildungs- und Arbeitsministerium.

Konkret können durch die Ausweitung auch Extremismuspräventions-Workshops mit Jugendlichen in überbetrieblichen Lehrausbildungen, Vorbereitungsangeboten und ausgewählten Orientierungsangeboten durchgeführt werden, hieß es aus dem Arbeitsministerium auf APA-Anfrage. Die Ausweitung auf "klassenähnliche" Settings bei arbeitsmarktpolitischen Jugendangeboten sei schon länger als präventives Angebot in Überlegung gewesen. Das Ziel der Maßnahme sei, rechtzeitig auf generelle Entwicklungen in Zeiten multipler Krisen und verstärkter Unsicherheiten bei der Zielgruppe zu reagieren.