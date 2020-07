Schütze gestand Schüsse in Salzburg: "Wollte niemanden töten"

Noch nicht verheilte Wunden wurden wieder aufgerissen. Der Prozessauftakt um die tödlichen Schüsse in Salzburg-Lehen vor gut einem Jahr nahm die Familie der Opfer mit. Die Witwe eines durch die Schüsse getöteten 46-jährigen Bosniers verließ den Gerichtssaal nach den Ausführungen des Hauptangeklagten weinend, auch andere Familienmitglieder reagierten emotional.

Die Schüsse hatten in Salzburg für viel Aufsehen gesorgt. Am Dienstag standen nun ein 32-jähriger und 35-jähriger Albaner wegen des Vorwurfs des Mordes und Mordversuchs vor einem Geschworenengericht. Der 32-Jährige soll am 4. Juni 2019 den 46-Jährigen im Gastgarten eines Lokals erschossen und dessen 25-jährigen Sohn durch einen Durchschuss am Oberschenkel schwer verletzt haben.