Schüsse in der Kaserne: Weitere Zwischenfälle beim Bundesheer

Nach dem tödlichen Vorfall in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt laufen die Ermittlungen auf Hochtouren - der KURIER berichtet laufend. Solche Vorfälle beim österreichischen Bundesheer sind zwar selten. Dennoch gab es in den vergangenen Jahren mehrere Ereignisse, bei denen Personen zumindest zu Schaden gekommen sind. Hier eine Zusammenfassung der Ereignisse: