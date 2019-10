Schüsse im Hotelzimmer: Opfer war SPÖ-Politiker

In der Nacht auf Samstag wurden Gäste eines Vier-Stern-Hotels in St. Pölten aus dem Schlaf gerissen: Grund dafür waren Schüsse.

In einem Zimmer des beliebten Beherbergungsbetriebes soll es gegen 0.20 Uhr zu einer Schreckenstat gekommen sein: Laut Oberstleutnant Sonja Stamminger von der Landespolizeidirektion Niederösterreich gab es einen Mord und einen anschließenden Selbstmord. Zwei Getötete wurden in dem betreffenden Zimmer gefunden: Bei den Toten handelt es sich um die 36-jährige Michaela L. aus Wiener Neustadt und den 50-jährigen Werner W. aus Böheimkirchen. Laut ersten Erkenntnissen dürften beide bei den Österreichischen Bundesbahnen beschäftigt gewesen sein. Er war auch SPÖ-Politiker in seinem Heimatort. Die 36-Jährige dürfte zuerst W. und dann sich selbst erschossen haben. Diesen Hergang habe die Schusshandbestimmung ergeben.

Die Hintergründe der schrecklichen Bluttat blieben auch am Sonntag noch unklar und waren Teil der weiteren Ermittlungen des Landeskriminalamtes.