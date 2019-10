Schüsse in St. Pölten: Zwei Tote in Hotel entdeckt

Großeinsatz Freitagnacht in einem Hotel in St. Pölten. In einem Zimmer des beliebten Beherbergungsbetriebes soll es gegen 2.30 Uhr zu einer Schreckenstat gekommen sein. Ersten Informationen des KURIER zufolge, ist es zu einem Mord und anschließendem Selbstmord gekommen.

Durch das derzeit stattfindende Beatpatrol-Festival war das Hotel fast ausgebucht. In der Nacht sollen Schüsse plötzlich die Gäste aus dem Schlaf gerissen haben. Darauf folgte ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften, wie die Landespolizeidirektion bestätigt.

Tote identifiziert

In dem betroffenen Zimmer wurden anschließend zwei Tote gefunden. Laut einer Sprecherin der NÖ Landespolizeidirektion ist es im Hotelzimmer zu einem Mord und anschließendem Selbstmord gekommen. "Bei den Toten handelt es sich um eine 36-jährige Frau aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land und einen 50-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land. Beide sind österreichische Staatsbürger", so die Polizeisprecherin.

Nachdem die Schüsse sehr viele Menschen mitbekamen, ist der Polizei wichtig zu betonen, dass keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit ausgeht. "Es dürfte sich um ein Beziehungsdrama handeln", so ein Ermittler.