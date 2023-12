Schüsse auf 14-Jährigen: Verfahren gegen Polizisten eingestellt

Im Fall eines Einsatzes im August 2022 in St. Johann in Tirol, bei dem ein 14-Jähriger durch Polizeischüsse schwer verletzt worden war, hat die Innsbrucker Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen die beiden Beamten wegen des Verdachtes der schweren Körperverletzung eingestellt.

Dies teilte die Anklagebehörde am Montag mit. Der Jugendliche hatte sich im Kastenwagen befunden und war von zwei Projektilen getroffen worden.

Knall für Schuss gehalten

Der Vorfall hatte sich auf den Geleisen im Bereich des Bahnhofes in St. Johann in Tirol ereignet - und zwar nach einer Verfolgungsjagd im Zuge einer Kontrolle in Wörgl (Bezirk Kufstein). Die Polizisten gingen wegen eines lauten Knalls offenbar davon aus, dass auf sie geschossen wird, woraufhin sie selbst das Feuer eröffneten.

Anwalt ortet "Stil eines Killerkommandos"

Sie gaben insgesamt 16 Schüsse in Richtung des in 50 Meter Entfernung stehenden Wagens ab. Tatsächlich war der Knall aber durch das Platzen des linken vorderen Reifens des Kastenwagens erfolgt, hieß es den Ermittlungen zufolge, die vom Landeskriminalamt Kärnten geführt worden waren.