Schüller: "Papst Franziskus gibt Hoffnung"

Sie kommen aus den USA, aus Irland, der Schweiz, Deutschland, Australien und Österreich – die Anhänger einer katholischen Kirchenreform. Seit Freitag und noch bis Sonntag findet in Vorarlberg ein internationales Vernetzungstreffen von Anhängern der „Pfarrer-Initiative“ von Helmut Schüller statt.

Etwa 30 Personen werden teilnehmen. Gemeinsam soll die Situation der Kirche unter Papst Franziskus analysiert werden. Und: Man will eine internationale Strategie der verschiedenen Pfarrer-Initiativen aufbauen. „Klar ist, wir haben alle die gleichen Reformziele. Jetzt müssen wir klären, was wir gemeinsam international tun können“, sagt der Probstdorfer Pfarrer und Initiator der „Pfarrer-Initiative“, Helmut Schüller. An der Zusammenkunft werden unter anderem die „Pfarrer-Initiative Deutschland“, die „Pfarrei-Initiative“ aus der Schweiz, die „Association of Catholic Priests“ aus den USA und Irland sowie das „National Council of Catholic Priests“ aus Australien teilnehmen. Auch Vertreter der österreichischen „Laieninitiative“ sowie von „Wir sind Kirche“ und „Priester ohne Amt“ haben ihr Kommen zugesagt.