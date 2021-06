Schon heute Abend können Sie wieder ausgehen, solange Sie wollen

Der Countdown auf der Homepage eines bekannten Wiener Clubs zeigt einen Countdown an - er zählt herunter bis Mitternacht.

Am 1. Juli treten in Österreich nämlich die nächsten Öffnungen in Kraft. Das ist in wenigen Stunden, denn der 1. Juli beginnt ja mit Punkt Mitternacht.

Aber fällt zu diesem Zeitpunkt auch die Sperrstunde, die aktuell noch bei 00.00 Uhr liegt? Oder muss man bis 1. Juli um 23.59 Uhr warten?

"Theoretisch können Lokale bereits von Mittwoch auf Donnerstag ohne Sperrstunde geöffnet haben", bestätigt Manfred Reinthaler von der Landespolizeidirektion Wien auf KURIER-Nachfrage. Heißt: Jene Lokale, die wollen, können über Mitternacht Gäste bewirten.

Eine verstärkte Kontrolle durch die Exekutive sei für Mittwoch nicht geplant, sagt Reinthaler. Kontrollschwerpunkte könnte es aber am Wochenende geben.

3-G-Regel gilt weiterhin

Voraussetzung für den Besuch der Nachtgastronomie ist, wie bereits aus dem Kaffeehaus und Restaurant bekannt, ein Nachweis, dass man gegen Corona geimpft, negativ getestet oder genesen ist (die sogenannte 3-G-Regel).