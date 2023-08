Schockanruf in Salzburg: Seniorin übergab Goldschmuck an Betrüger

Im Salzburger Flachgau ist am Donnerstagvormittag eine 86-jährige Frau Opfer eines Schockanrufes geworden. Eine Anruferin gab sich als ihre Enkelin aus und erzählte mit weinerlicher Stimme, in einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verwickelt gewesen zu sein. Dann übernahm eine vermeintliche Polizistin den Hörer und teilte der Pensionistin mit, dass ihre Enkelin ins Gefängnis komme, es sei denn die Seniorin könne sofort eine Kaution in der Höhe von 60.000 Euro hinterlegen.