Schneefälle in weiten Teilen Österreichs

Das Neue Jahr beginnt in Österreich winterlich: Eine Kaltfront sorgt für weiterhin tiefe Temperaturen.

Von Norden und Nordwesten her ziehen am Mittwoch immer dichtere Wolkenfelder heran und damit breiten sich Schneefall und Schneeregen langsam über weite Teile des Landes aus, wie die ZAMG mitteilte.

Foto: APA/dpa-Zentralbild/Arno Burgi Wetterbegünstigt bleibt allerdings der Süden. Dort scheint zeitweise die Sonne und es bleibt überwiegend trocken und auch schwach windig. Überall sonst weht starker Westwind, der im Tagesverlauf zeitweise sogar stürmisch bläst. Am Mittwoch sind im Osten, insbesondere im Wienerwaldgebiet, teilweise Windspitzen bis 100 km/h zu erwarten. Von minus zehn bis zwei Grad in der Früh steigen die Temperaturen tagsüber auf minus ein bis sechs Grad.

Foto: KURIER/Jeff Mangione Von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich kommt es an der Alpennordseite besonders in den Staulagen auch am Donnerstag zu häufigen weiteren Schneefällen. Dort gibt es kaum Lücken in der dichten Wolkendecke. Weiter östlich und vor allem im Süden bleibt es trocken und in diesen Regionen zeigt sich, oft auch für längere Zeit, die Sonne. Der Wind bläst weiterhin verbreitet lebhaft bis kräftig aus West bis Nordwest und lässt erst am Nachmittag nach. Nur im Süden ist es windschwach. In der Früh hat es maximal minus sieben bis minus ein Grad, am Tag minus zwei bis plus zwei Grad.

Foto: KURIER/Franz Gruber Nach dem stürmischen und teils auch niederschlagsreichen Wetter stellt sich am Dreikönigstag allmählich wieder etwas ruhigeres, aber sehr kaltes Winterwetter ein. In den meisten Regionen gibt es am Donnerstag recht viel Sonnenschein, die meisten Sonnenstunden sind dabei für den Westen und Süden zu erwarten. Allgemein weht oft nur mehr schwacher Wind, lediglich im Osten und teils auch auf den Bergen bläst tagsüber noch lebhafter, kalter Wind aus nördlichen Richtungen. Es ist aber nicht nur dem Empfinden nach eisig: In Salzburg liegen die Frühtemperaturen am Freitag etwa bei bis zu minus 15 Grad, für Wien werden minus sieben Grad prognostiziert.

Foto: KURIER/Jeff Mangione

Schnee und Alkohol: Zahlreiche Verkehrsunfälle mit Verletzten

Die winterlichen Fahrverhältnisse haben in Oberösterreich seit Montagnachmittag zu zahlreichen Verkehrsunfällen mit Personenschaden geführt. Verschärfend war bei einigen noch Alkohol im Spiel. Die oö. Polizei informierte am Dienstag in Aussendungen über zahlreiche Unglücke, bei denen insgesamt mindestens zwölf Menschen verletzt wurden.

Montagnachmittag geriet in Thalheim bei Wels ein 42-Jähriger mit seinem Kleinlaster auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem anderen Fahrzeug. Bilanz: drei Verletzte. Der Unfalllenker hatte laut Vortest 1,52 Promille. Kurz darauf kam in Maria Schmolln (Bezirk Braunau) ein 43-Jähriger mit seinem Pkw ins Rutschen. Das Auto fuhr auf eine Leitschiene auf und wurde etwa zehn Meter durch die Luft geschleudert. Der Lenker - 0,9 Promille - blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Führerschein ist weg.

In Innerschwand (Bezirk Vöcklabruck) blieb am Dienstag ein 47-jähriger Alkolenker mit 1,44 Promille beim Einbiegen auf eine ansteigende Straße hängen. Er wollte erneut Schwung holen und schob noch einmal zurück. Dabei übersah er einen herannahenden Pkw und es kam zur Kollision. Der 21-jährige Lenker des anderen Wagens erlitt dabei Verletzungen und wurde in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

Aber auch etliche nüchterne Lenker verloren wegen der winterlichen Straßenverhältnisse die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Montagabend stürzte in Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) eine 42-jährige Mofa-Fahrerin, als sie auf einer abschüssigen schneeglatten Straße bremsen wollte. Kurz darauf schlitterte in Saxen (Bezirk Perg) eine 18-jährige Autolenkerin in den Gegenverkehr und prallte gegen den Wagen einer 53-Jährigen aus Schwertberg. Alle an diesen Unfällen Beteiligten wurden verletzt ins Spital eingeliefert.

In Esternberg (Bezirk Schärding) krachte Montagabend ein 34-Jähriger mit seinem Wagen, in dem auch seine Lebensgefährtin sowie die beiden zwei und sechs Jahre alten Töchter mitfuhren, gegen einen Brückenpfeiler. Die Frau und das jüngere Mädchen wurden dabei verletzt. In Reichersberg (Bezirk Ried im Innkreis) landete ein 47-jähriger Ungar im Spital, nachdem sein Auto von einem schneebedingt ausscherenden Lkw-Anhänger gestreift worden war.

Dienstag früh fand die Serie der Unfälle eine Fortsetzung: In Rottenbach im Bezirk Grieskirchen kam ein 24-Jähriger mit seinem Auto von der rutschigen Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. In Leonstein (Bezirk Kirchdorf) schlitterte ein 41-Jähriger auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Wagen einer 20-Jährigen. Die junge Frau musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann und seine zehnjährige Tochter blieben unverletzt. Der Motorblock aus dem Wagen des 41-Jährigen wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes 15 Meter weit in eine Wiese geschleudert.

> Hier geht's zum Wetter auf KURIER.at