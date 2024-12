Schnee sorgt für erstes Chaos auf den Straßen in Westösterreich

Das Land Tirol hat schon am Freitag eine Schneewarnung für den Westen des Bundeslandes ausgegeben, da laut GeoSphere von Sonntag bis inklusive Mittwoch, 25. Dezember, mit stürmischem Wind und kräftigen Schnee- und Regenfällen zu rechnen sei.

Insbesondere im Straßenverkehr sollte man Vorsicht walten lassen und die Geschwindigkeit den Gegebenheiten anpassen, wurde gemahnt.

Brenner Autobahn vorübergehend gesperrt

Am Sonntagnachmittag berichtete die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen von ersten Problemen auf den Straßen im Westen Österreichs: „Wegen starker Schneefälle mussten in Tirol und Salzburg mehrere Verbindungen kurzfristig wegen Schneeräumung gesperrt werden. Darunter auch die Brenner Autobahn (A13) in Richtung Brenner.“