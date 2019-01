Schneechaos: Allianz gegen Unbelehrbare

Dienstag in Lech am Arlberg. Bergretter nehmen die Suche nach einem am Samstag verschütteten Lawinenopfer wieder auf. Der 28-jährige Deutsche war am Samstag mit drei Landsmännern über eine wegen Lawinengefahr gesperrte Skiroute ins freie Gelände gefahren. Die Männer wurden von einem Schneebrett in den Tod gerissen, drei von ihnen noch in derselben Nacht bei widrigsten Bedingungen geborgen. Der 28-Jährige konnte erst gestern gefunden werden.

Ebenfalls am Dienstag in Lech am Arlberg. Trotz aller Mahnungen verlässt ein 28-jähriger Deutscher bei großer Lawinengefahr (Stufe 4) die Skipiste. Im freien Gelände endet die Fahrt an einer Felsstufe zwischen Lawinenverbauungen. Ein Polizeihubschrauber rettet ihn mit einer Taubergung.

Die Unvernunft kennt keine Grenzen. Doch die Rufe nach Strafen für Unbelehrbare, die nicht nur ihr eigenes Leben in Gefahr bringen, sondern auch jenes der Bergretter, werden immer lauter.

Ausgelöst hat sie Toni Mattle, Tiroler ÖVP-Landtagsvizepräsident und selbst stellvertretender Leiter der Bergrettung. Er fordert empfindliche Strafen für jene, die sich über Warnungen und Hinweisschilder hinwegsetzen.

Anlass waren zwei für die Helfer gefährliche Rettungsaktionen, bei denen sich diese in einem Fall auch noch beschimpfen lassen mussten. „Unser Klubdirektor schaut sich an, was gesetzlich möglich ist“, sagt Mattle.