Schneeband im Herbst: Platter vermisst "Lernbereitschaft" bei Bergbahnen

Das auf der Salzburger Resterhöhe von den Kitzbüheler Bergbahnen auf Herbstwiesen ausgerollte Pistenband hat international für Schlagzeilen gesorgt. Und die waren nicht gerade positiv.

Es ist bereits das dritte Mal in Serie, dass der Frühstart der Tiroler Liftbetreiber mit spätsommerlichen Temperaturen zusammenfällt. Nach der Öffnung der Piste am vergangenen Wochenende verzeichnete etwa Tirols Landeshauptstadt Innsbruck am Mittwoch mit 26,3 Grad den spätesten Sommertag in der Messgeschichte.