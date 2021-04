Schnee und Minusgrade: Der letzte Fingerzeig des Winters

Was für den Verkehr ärgerlich ist, freut wiederum die Natur. Im April sind bisher erst um die 10 Prozent des üblichen Niederschlags gefallen. Beim Blick aus dem Fenster merkt man das am eher zaghaften Sprießen der Obstbäume. Die Schnee- und Regenmengen, mit denen in dieser Woche gerechnet wird, sind also ein Segen. Das gilt vor allem für den Osten, denn im Raum Wien dürften auch die Frühtemperaturen nicht markant unter Null fallen. Damit besteht in diesem Fall keine Gefahr für Obst. Problematisch wird es aber schon ab etwa 500 Metern. Da wird es deutlich kälter und die Ernte ist gefährdet.

Eine wirkliche Wetterbesserung ist laut Ubimet-Meteorologen Steffen Dietz derzeit nicht in Sicht: „Es hat so ausgesehen, als würde es am Wochenende wieder frühlingshafter, aktuelle Modelle zeigen aber wieder ein anderes Bild, nämlich, dass die Temperaturen nicht markant ansteigen. Immerhin sollte es von Vorarlberg bis ins Kärntner Oberland wieder um die zehn Grad warm werden. Es ist aber noch zu früh für exakte Prognosen.“

Klar ist für den Experten hingegen, dass sich nach diesem Kälteeinbruch der Frühling dauerhaft durchsetzen wird.