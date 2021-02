Schnee von gestern: Wie Wiener Winter früher waren

1,50 Schilling für zwei Stunden Wintervergnügen: So viel kostete der Eintritt in den Schneepalast im aufgelassenen Nordwestbahnhof. Am 26. November 1927 wurde er eröffnet – mit Genehmigung bis Mai 1928. Für „Skiwiese“ und Sprungschanze wurden 152 Tonnen Kunstschnee in Niederösterreich erzeugt