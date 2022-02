Schnee sorgt für Unfälle und Verkehrsbehinderungen

In einigen Teilen des Landes - wie in Tirol - fiel gestern schon viel Schnee. Auch heute soll noch einmal bis zu einem Meter dazukommen. Dabei kam es zu etlichen Unfällen.

Gestern Aben war etwa ein 24-Jähriger mit seinem Pkw auf der Achenseestraße in Richtung Bräufeldweg unterwegs. Auf der schneebedeckten Fahrbahn verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Straße ab und prallte gegen die Hausmauer/das Garagentor eines Mehrparteienhauses. Der Österreicher konnte sich selbst auf dem Pkw befreien. Auch weitere Verkehrsunfälle sind auf die Witterung zurückzuführen.

Nach einem Lawinenabgang im Gemeindegebiet von Tulfes kam es zu einer Suchaktion. Es ist dabei aber niemand zu Schaden gekommen.

Neuschnee im Hochgebirge

In den vergangenen 24 Stunden sind größere Schneemengen über Österreich niedergegangen, vor allem im Hochgebirge, wo es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) 30 bis 50 Zentimeter waren. So lagen Mittwochfrüh an der Wetterstation Rudolfshütte in den Hohen Tauern (2.317 Meter Seehöhe) 50 Zentimeter Neuschnee. 30 waren es am Galzig am Arlberg (2.079 Meter) und am Feuerkogel (1.618 Meter).

Insgesamt hat es seit Wochenbeginn im Hochgebirge bereits rund 50 bis 100 Zentimeter geschneit, stellenweise auch knapp über einen Meter. Durch den kräftigen bis stürmischen Wind kam es außerdem zu starken Schneeverfrachtungen. Neuschnee und Wind erhöhten die Lawinengefahr.