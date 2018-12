Schnee im Osten nur von kurzer Dauer

Glatteis

Winterliche Fahrverhältnisse und Glatteis haben in Oberösterreich am Freitagabend zu 15 Unfällen geführt. Die Feuerwehr musste einige abgerutschte Fahrzeuge bergen. Es sei aber zu keinen schweren Unfällen oder gröberen Verletzung gekommen, sagte Bernhard Gutjahr von der Landeswarnzentrale Linz. Es blieb meist bei Blechschäden.

Samstagfrüh warnte das ZAMG bis 7:00 Uhr vor Glatteis. Für den verbleibenden Tag gibt es keine Warnungen. Es bleibt zwar im Osten kalt, Schnee und Regen sind allerdings ab Samstagmittag nicht mehr zu erwarten.

Die Tageshöchsttemperaturen erreichen im Osten teils gerade mal minus ein Grad und bis zu plus neun Grad in Westen.

Die nächsten Tage

Bereits am Sonntag schafft es beinahe ganz Österreich ins Temperaturplus. In der neuen Woche erreichen uns milde und feuchte Luftmassen vom Atlantik. Damit steigen die Temperaturen am Montag laut Österreichischer Unwetterzentrale schon auf fünf bis 14 Grad. Bei diesem Wetter hat der Schnee keine Chance.

Später Winter

Der astronomische Winter beginnt im laufenden Jahr erst am 21. Dezember. Dieser Tag ist auf der Nordhalbkugel auch gleichzeitig der kürzeste Tag des Jahres.