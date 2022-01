Schnee: Da kommt noch deutlich mehr

Und plötzlich ging alles ganz schnell: Wo stellenweise in Österreich gestern noch die Sonne durchlugte, wie etwa im Burgenland, war eine halbe Stunde später die Landschaft von einer dicken Schneedecke überzogen. In Wien fiel die Temperatur innerhalb von 30 Minuten von sechs Grad plus auf null Grad.

So sicher wie das Amen im Gebet: Fällt viel Schnee in kurzer Zeit, geht´s auf den Straßen rund, kommt der Verkehr zu erliegen. So musste wegen starker Schneefälle im Wienerwald musste die Wiener Außenring Autobahn (A 21) gesperrt worden. Mehrere Fahrzeuge sind hängengeblieben. Es kam zu Verzögerungen und Stau.

Auch in Niederösterreich - etwa in Piesting - mussten Feuerwehren ausrücken und hängengebliebene Fahrzeuge bergen. Die Feuerwehr musste einen einen Sattelzug von der Starhembergstraße zur B21 schleppen. Einige Straßen in Maria Enzersdorf waren nur mehr schwer befahrbar.

In Salzburg sorgten schneebedeckte Straßen für Behinderungen und Verzögerungen. Zu Problemen kam es auch auf Oberösterreichs Straßen. Bei eisiger und schneebedeckter Fahrbahn blieben etwa auf der B145 Fahrzeuge hängen, zwischen Vöcklabruck und Gmunden kamen Autofahrer nur im Schritttempo voran.