Schmuggel: 818 seltene Tiere am Flughafen entdeckt

Vor zwölf Jahren ist das Artenhandelsgesetzes in Kraft getreten, seither hat der Zoll Tierschmugglern immer wieder das Handwerk gelegt. Das Finanzministerium zog jetzt Resümee über die Aufgriffe.

Von Papageieneiern über Seepferdchen, Kakteen und Jagdtrophäen bis Reptilien hatten die Schmuggler sämtliche Tiere "im Gepäck". Zu den unrühmlichsten Highlights zählen 74 Papageieneier, die 2011 bei zwei Reisenden aus Jamaika in Keksschachteln und einer Kokosnuss verpackt aufgefunden wurden. Die Papageieneier wurden in den Wiener Tiergarten Schönbrunn gebracht und dort ausgebrütet. Mehr als 50 Papageien sind daraus geschlüpft.

2012 wurden bei einem Passagier aus Kairo Potenzpillen gefunden, die Geschlechtsorgane von teilweise artengeschützten Tieren enthielten, etwa von Seepferdchen, Schlange, Tiger, oder Affe.

Im selben Jahr wurden insgesamt 50 lebende Schildkröten, die einzeln in Socken verpackt worden waren, im Koffer eines Fluggasts aus Hongkong aufgegriffen.Die stark dehydrierten Tiere wurden im Tiergarten Schönbrunn in Wien gesund gepflegt. „Mit dem Tiergarten verbindet den Zoll nicht nur eine bereits seit Jahren bestehende Zusammenarbeit bei der Ausbildung der Artenschutzhunde, Schönbrunn ist nicht zuletzt auch oft Auffangstation für die beschlagnahmten Tiere“, erklärt Finanzminister Gernot (ÖVP).