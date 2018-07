Schlusspfiff für immer mehr Fußballvereine in Österreich

Als er auf den menschenleeren Fußballplatz blickt, läuft ihm eine Träne über die rechte Wange. Man spürt, dass Franz Zeininger in Erinnerungen schwelgt. Er denkt an bessere Zeiten zurück, als er schon als Jugendlicher auf dem Spielfeld stand und viele Tore bejubeln durfte. Seit dem letzten Sieg am 10. Juni gegen Spitz gibt es beim SC Senftenberg in Niederösterreich nichts mehr zu feiern. Zeininger ist nur noch so lange Obmann, bis der Sportclub liquidiert ist. „Wir hören auf und wollen nicht mehr länger unsere ganze Freizeit dafür opfern, nur damit einige Spieler bei uns abkassieren können“, sagt Zeininger.

So oder so ähnlich geht es mehreren Funktionären. Geburtenschwache Jahrgänge bringen Vereine vor allem auf dem bevölkerungsarmen Land in eine Zwickmühle. Einige Spieler kennen die problematische Lage mancher Klubs und lassen sich – auch schon in der untersten Spielklasse – fürstlich entlohnen. Alleine in Niederösterreich zogen elf von 500 Vereinen die Konsequenzen und stellten heuer den Meisterschaftsbetrieb ein. Auch in anderen Bundesländern sind solche Schwierigkeiten erkennbar.