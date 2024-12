Das Verschwinden der Schlepplifte: Wie der Klimawandel kleinen Skigebieten zusetzt

Die Buchungslage in Österreichs Wintertourismusregionen ist trotz der Wirtschaftskrise im Land und am wichtigsten Gästemarkt Deutschland sehr gut. Und mitten in den Beginn der Weihnachtsferien hinein hat es in den westlichen Bundesländern, also dort, wo die größten Skigebiete liegen, kräftig geschneit.

Reinhard Klier, Sprecher der Tiroler Seilbahnwirtschaft kann sich den Brief ans Christkind also getrost sparen.

"Ziemlich optimistisch"

„Viel mehr kann man sich nicht wünschen“, sagt der Chef der Stubaier Gletscherbahnen. Und zeigt sich für die Saison „ziemlich optimistisch“. Die Debatten um Schneemangel bleiben ihm und seinen Kollegen zumindest zum Auftakt der Skisaison erspart.