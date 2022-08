Schlepperbande gründete Transportfirma: Flüchtlinge in Blechkiste gesperrt

Die Flüchtlinge kauerten in einer versperrten Blechkiste an der Unterseite des Sattelschleppers. Eine Kiste, in der sonst leere Holzpaletten vom Chauffeur mitgeführt werden. „Die Polizei hat es überprüft. Von innen gab es keine Möglichkeit sie zu öffnen“, erklärte der vorsitzende Richter am Montag beim Prozess gegen skrupellose Schlepper am Landesgericht Wiener Neustadt.

Die drei in Österreich wohnhaften Türken im Alter zwischen 45 und 56 Jahren waren angeklagt, weil sie für den Transport der Flüchtlinge extra eine Firma in Rumänien gegründet haben sollen. Ihre Namen sind überall in den Geschäftspapieren zu finden und sie wurden dabei erwischt, als sie mit einem umgebauten Sattelschlepper Asylwerber zwischen dem Balkan und Deutschland transportierten.