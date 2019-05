Schlepper sollte gesuchte Salzburgerin heimbringen

Ganz im Gegensatz zu zwei weiteren Fällen: Wie berichtet, sollen die Kinder (eineinhalb und drei Jahre) der vermutlich verstorbenen Sabina S. nach Wien zurück gebracht werden – so lautet der Wunsch der Großeltern. Doch es hakt noch bei den Behörden. Die Kinder befinden sich aktuell im kurdischen Camp Hol in Syrien. Eine DNA-Probe soll Sicherheit geben, dass es sich tatsächlich um die Kinder von Sabina handelt. „Die DNA der Großeltern wurde abgenommen. Aber es ist anscheinend nicht möglich, dass jemand in Syrien einen Abstrich bei den Kindern abnimmt. Das Außenministerium verweist darauf, dass dort eine Reisewarnung gilt“, sagt Anwalt Clemens Lintschinger. Im Außenministerium verweist man auf die „eingeschränkten Möglichkeiten in einem Krisengebiet.“

Und auch eine 20-Jährige Wienerin sitzt mit ihrem zweijährigen Sohn im Rosh-Lager in Nordsyrien fest. „Jetzt hat sie ein entsprechendes handschriftliches Schreiben verfasst, indem sie ihren Rückkehr-Wunsch äußert. Wir hoffen, dass wir sie mit ihrem Kind in absehbarer Zeit in Wien-Schwechat in Empfang nehmen können“, erklärt Anwalt Wolfgang Blaschitz. Dem KURIER schilderte sie vor wenigen Monaten: „Mein Bub ist die ganze Zeit krank. Wenn es regnet, durchnässt es das Zelt, der Boden weicht auf und wird zu Morast. Er hustet oft, hatte Lungenentzündungen, dann Angina.“