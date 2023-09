Schlepper mit 12 Menschen in der Steiermark entdeckt

Zwölf Frauen, Männer und Kinder aus der Türkei sind am Donnerstag in der Obersteiermark im Pkw eines in Deutschland lebenden 22-jährigen Syrers entdeckt worden. Einer Polizeistreife war der völlig überbesetzte SUV auf der Ennstal Straße (B320) aufgefallen und wollte den Mann anhalten. Dieser stieg aber auf das Gaspedal und raste mit stark überhöhter Geschwindigkeit davon. Er wurde schließlich gestellt und festgenommen. Seine Passagiere haben bisher keinen Asylantrag gestellt.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark in einer Aussendung mitteilte, hatten die Streifenbeamten den Wagen gegen 7.30 Uhr anhalten wollen. Der Lenker flüchtete zunächst, weit kam er allerdings nicht. Im Ortsgebiet von Haus hielt er an und rannte zu Fuß weiter, während die fünf Männer, drei Frauen und vier Kinder aus der Türkei zurückblieben. Keiner von ihnen konnte einen gültigen Aufenthaltstitel vorweisen.

