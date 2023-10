Schlepper mit 19 Flüchtlingen in Klein-Lkw in Salzburg aufgegriffen

In Mühlbach am Hochkönig (Pongau) sind am Mittwoch ein mutmaßlicher Schlepper und 19 Flüchtlinge aufgegriffen worden, die sich in einem Kleintransporter befanden. Laut Polizei waren die Personen, darunter zwei Frauen und zwei Minderjährige, erschöpft. Ihr Gesundheitszustand sei aber stabil.

Es handelte sich um zwölf türkische, fünf syrische und zwei irakische Staatsbürger. Der Lenker des Fahrzeuges, ein 21-jähriger Usbeke, wurde festgenommen.

Ein Augenzeuge hatten die Exekutive verständigt, nachdem kurz nach Mittag eine größere Gruppe von Menschen aus dem Kleintransporter mit tschechischem Kennzeichen ausgestiegen war.