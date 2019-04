"Schlechter Scherz": Identitäre wollten der SPÖ spenden

Die SPÖ hat sich Montagabend verärgert über den Versuch von Identitären-Sprecher Martin Sellner gezeigt, ihr eine Spende von 15 Euro zukommen zu lassen. In einem Tweet sprach die Partei von einem "schlechten Scherz". Die Überweisung sei fehlgeschlagen, "doch so oder so: Geld von Rechtsextremen würden wir nie annehmen!".