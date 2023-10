Schlafwandler (30) überlebte Sturz aus neun Meter Höhe

Der Pole ist zusammen mit Arbeitskollegen in der Südsteiermark, weil sie dort Glasfaserkabel verlegen. Untergebracht sind die Männer in einer Gästeunterkunft in Gamlitz (Bezirk Leibnitz), wobei der 30-Jährige ein Zimmer im Obergeschoß hat. Gegen 23.40 Uhr hörte die Nachbarin die Hilferufe. Der Mann dürfte kurz davor aus dem Fenster gestürzt sein.

Da es keine unmittelbaren Zeugen des Sturzes gibt und der Verletzte auch noch nicht befragt werden konnte, ist der Grund bislang nicht ganz geklärt. Seine Kollegen gaben aber an, dass er gelegentlich schlafwandle und ihm am nächsten Tag die Erinnerung daran meist fehle.