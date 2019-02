Schichtwechsel bei Semesterferien: Wo die Staus sind

Bei den einen gehen die Semesterferien zu Ende, bei den anderen fangen sie gerade mal an. Das bedeutet erhöhtes Verkehrsaufkommen auf Österreichs Straßen.

Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg bekamen am Freitag rund 340.000 Schüler ihre Schulnachrichten und starteten in die einwöchigen Semesterferien. Umgekehrt endete die Urlaubswoche für knapp 450.000 Schüler in Wien und Niederösterreich. Gleichzeitig beginnen bzw. enden Ferien auch in manchen deutschen Bundesländern. Laut Autofahrerklubs sind daher vor allem am Samstag massive Verkehrsbehinderungen zu erwarten.

Der ÖAMTC meldet Staus an folgenden Straßen

A11 Karawanken Autobahn, Laibach Richtung Villach

A12 Inntal Autobahn: Inssbruck Richtung Rosenheim

A22 Brennerautobahn, Modena Richtung Brenner

S16 Arlberg Schnellstraße, Bludez Richtung Arlberg

B96 Murtal Straße, Murau Richtung Scheifling

B97 Murauer Straße , Predlitz Richtung Murau

B169 Zillertal Staße, Strass im Zillertal – Ginzling

B171 Tiroler Straße , Innsbruck – Kufstein

B173 Eiberg Straße, Kufstein – Söll

B178 Loferer Straße, Wörgl – St. Johann

B179 Fernpass Straße, Füssen – Reutte

B179 Fernpass Straße, Reutte Richtung Nassereith

B179 Fernpass Straße, Reutte Richtung Füssen

B180 Reschen Straße, Reschenpass Richtung Landeck

B188 Paznauntal Straße, Galtür Richtung Pians

L204 Lustenauer Straße , Lustenau Richtung Dornbirn

B311 Pinzgauer Straße, Zell am See Richtung Bischofshofen

B311 Pinzgauer Straße, Zell am See Richtung Lofer

B320 Ennstal Straße, Altenmarkt Richtung Liezen

Strecken mit Staugefahr

West Autobahn (A1) bei Salzburg aufgrund der Grenzkontrollen am Walserberg bei der Ausreise nach Bayern

Pyhrn Autobahn (A9) bei der Tunnelkette Klaus sowie beim Selzthaltunnel

Tauern Autobahn (A10) zwischen dem Knoten Salzburg und dem Knoten Pongau

Inntal Autobahn (A12) zwischen Kufstein und Wiesing bzw. Richtung Bayern wegen der Grenzkontrollen bei Kufstein

Rheintal Autobahn (A14) Höhe Bludenz bei der Abfahrt ins Montafon

Arlberg Schnellstraße (S16) zwischen Bludenz und der Mautstelle St. Jakob

Zillertal Straße (B169) vor dem Brettfalltunnel sowie zwischen Schlitters und Mayrhofen

Pass Thurn Straße (B161) Kitzbühel und dem Pass Thurn

Tiroler Straße (B171) bei Kufstein

Eiberg Straße (B173) im gesamten Verlauf

Loferer Straße (B178) zwischen Lofer und Wörgl

Fernpass Straße (B179) zwischen Nassereith und Füssen

Pinzgauer Straße (B311) zwischen Bischofshofen und Saalfelden

Ennstal Straße (B320) zwischen Radstadt und Liezen

Silvretta Straße (L188) im Bereich Montafon

Mildes Wetter und Sonnenschein

Vielerorts kommt heute die Sonne heraus und es ist ungewöhnlich mild und föhnig für diese Jahreszeit. Nur in Oberösterreich und im Waldviertel gibt es einzelne Regenschauer. Die Höchstwerte liegen zwischen drei und 13 Grad.