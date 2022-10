Schafberg: Gipfelhotel mit naturnahem Design geplant

Er will Bergstation der Schafbergbahn und Hotel – der jetzige Bau existiert schon seit 1864 und wurde immer wieder umgebaut – mehr in Verbindung bringen. „Ich suche die Harmonie, das Gleichwicht der Gefühle“, so der Architekt, der Projekte von China bis Brasilien plant. Es liege ihm fern, am Berg aus einem Gegensatz einen Effekt erzielen zu wollen. Die Natur soll über das Gebäude gezogen werden. Ein möglichst freier Blick gehört zum Konzept. Auch das Dach bei der Gipfelstation soll abgebaut werden.

Daniela Kinz, Geschäftsführerin der Salzburg AG Tourismus: „Der Hotelneubau hat das Potenzial, zum touristischen Leuchtturm in der Region zu werden.“ Eine nachhaltige Bauweise und eine möglichst geringe Bodenversiegelung sind Bedingung am Berg.

Das Siegerprojekt soll jetzt weiterentwickelt werden und nächstes Jahr in die weitere Projektierungsphase kommen.