Oktober könnte der "wärmste der Messgeschichte" werden

Denn verglichen wird bereits mit dem neuesten Mittel von 1991 bis 2020. Würde man jenes von 1981 bis 2010 hernehmen, würden die Abweichungen noch extremer ausfallen. Fazit: Die Oktober werden immer wärmer.

3 Grad über dem Mittel

Normal wäre derzeit ein Mittel von 10 Grad. Nun liege man eben bei 13. Darin berücksichtigt sind auch die Nächte, „und die fallen durch den niedrigen Sonnenstand frisch aus“, so die Ubimet. Nehme man nur das Mittel der Tagesmaximumwerte an, sei es in diesem Monat sogar um bis zu 10 Grad zu warm. Hinzu komme nämlich, dass sich der Nebel bis dato noch nicht besonders beharrlich gehalten habe. „Wenn ich mir den Osten und Süden des Landes ansehe, haben die diesen Oktober 30 bis 50 Prozent mehr Sonnenschein abbekommen als in den vergangenen Jahren.“

Zumindest das könnte sich in den letzten drei Oktobertagen dieses Jahres ändern. „Bis zu Allerheiligen am Dienstag wird sich der Nebel immer länger halten.“ Besonders im Donauraum, im östlichen Flachland, im Grazer und im Klagenfurter Becken. In weiten Teilen des Landes werde er sich aber nachmittags auflösen. Und falls nicht, gebe es noch die Möglichkeit, sich die Sonne beim Wandern über 1.000 Meter ins Gesicht scheinen zu lassen. Dort sollte sie überall zu sehen sein, wenn auch etwas trüb: Das Hoch bringt Saharastaub mit sich, der den Horizont leicht rot färben könnte.

Kaltfront in Sicht

Fast komplett aus bleibt hingegen der Regen. Bis auf etwas Nieseln in den Nebelregionen sei keiner in Sicht. Und auch die Temperaturen bleiben hoch. Bis zum Feiertag wird es verbreitet Höchstwerte über 20 Grad geben. Nur in den Nebelregionen könnte bei Temperaturen von 15 bis 16 Grad Stopp sein.

Am wärmsten wird es Richtung Südsteiermark: Dort könnte am Sonntag der wärmste Tag des Monats bevorstehen: „25 Grad sind möglich, das ist mehr Sommertag als Herbsttag“, heißt es vom Experten.

Im November sollen sich die Temperaturen dann aber wieder eher dem Mittel – des dann neuen Monats – anpassen. „Es ist eine Kaltfront in Sicht.“ Wann genau diese Österreich erreicht und wie lange sie sich hält, sei aber noch unklar.

Nach und nach wird sich das Thermometer dann aber doch von der 20-Grad-Marke verabschieden müssen.