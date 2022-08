Sauerstoffflasche explodiert: 56-Jährige starb in Gastgarten

Am Donnerstagnachmittag starb eine 56-Jährige bei einer Explosion im Gastgarten eines Cafés in Bad Radkersburg in der Südsteiermark. Die Frau hatte aus gesundheitlichen Gründen ein Sauerstoffgerät bei sich, in dem der Sauerstoff über Schläuche in die Nase geleitet wurde.

Zigarette angezündet

Während die Bewohnerin eines Pflegeheimes mit ihrem Lebensgefährten im Gastgarten saß, wollte sich die 56-Jährige eine Zigarette anzünden. Das führte in weiterer Folge zu einer Explosion, da sich der Sauerstoff entzündete. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Reanimierungsversuche des alarmierten Notarztes blieben erfolglos und die Frau starb noch vor Ort.