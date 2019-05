Salzburgs zwiespältiges Verhältnis zu Windrädern

Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft, ist überzeugt, dass ein gelungenes Projekt auch in Salzburg der Windkraft zum Durchbruch verhelfen könnte. „Es ist immer der Beginn das schwierigere“, sagt er. Ein Anschauungsbeispiel in der Nähe wäre hilfreich. „Dann zeigen sich viele Dinge, die befürchtet werden, als nicht zutreffend“, erklärt Moidl.

Auch in Kärnten gibt es aktuell Widerstand gegen einen Windpark. Auf der Kuchalm sollen ebenfalls acht Windräder entstehen, auch dort hat sich eine Bürgerinitiative gebildet. Die Landesregierung will die Windkraft forcieren, die FPÖ forderte am Donnerstag eine neue Energiestrategie für das Land.

Dass es die Ablehnung ausgerechnet in Salzburg und Kärnten gibt, ist angesichts der Umfrage nachvollziehbar. Gemeinsam mit Vorarlberg (75 Prozent) ist in Salzburg und Kärnten (76 Prozent) die Zustimmung zur Windkraft am geringsten. Moidl appelliert dennoch an die Gemeindevertreter. „Ich hoffe, dass nicht das Fenster für die Windkraft zugemacht wird“, sagt er.