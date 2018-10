Warum im Westen für Windräder Flaute herrscht

Langen Atem benötigen die Betreiber von Windrädern auch in Kärnten. Das liegt an umständlichen Behördenverfahren sowie massenhaften Einsprüchen von Naturschutzbund sowie Anrainern. Daher sind bislang in Kärnten erst zwei Windräder in Betrieb, die jeweils auf dem Plöckenpass errichtet wurden – das zweite aufgrund der Bürokratie erst nach zwölfjähriger Wartezeit im Vorjahr.

Nach Jahren des Rechtsstreites wurde im August dieses Jahres auch der erste Kärntner Windpark bewilligt. Acht Windkraftanlagen sollen auf der Kuchlalm nahe der steirischen Grenze künftig rund 20 Megawatt Strom erzeugen, Baubeginn ist im Jahr 2019. „In Summe werden zwischen 16 und 18 Millionen Euro in das Projekt investiert“, sagt Projektleiter Werner Feuerabend. Der auf der Kuchlalm produzierte Strom wird auch im Nachbarbundesland eingespeist.

Weiter westlich sieht es ähnlich aus wie in Salzburg. Um ein auf dem Pfänder bei Bregenz geplantes Windrad ist es still geworden, Ideen für einen Windpark in der Nähe des Brenners wurden wieder verworfen.