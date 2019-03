Salzburgs Stadt-FPÖ will sich nach „Debakel“ um Basis kümmern

8,4 Prozent, das schlechteste FPÖ-Ergebnis in Salzburg nach 1945. „Das Stadtergebnis war ein Debakel. Die Schuld ist bei niemand anderem zu suchen als bei uns selbst“, sagt FPÖ-Landesparteichefin Marlene Svazek. Personelle Konsequenzen gibt es vorerst trotzdem keine.

„Wenn eine Wahl gewonnen wird, gibt es viele Sieger. Wenn Sie verloren wird, soll einer schuld sein.“ Daran glaube sie nicht. Spitzenkandidat Andreas Reindl hat in der Bezirkspartei seinen Rücktritt angeboten, das wurde einstimmig abgelehnt.

Er soll nun bis 2022 die Stadtpartei reformieren, wird sich dann von der Spitze zurückziehen und bei der nächsten Gemeindewahl nicht mehr als Spitzenkandidat antreten. In den kommenden Jahren soll die blaue Basis gestärkt werden. Reindl will die Ortsgruppen neu aufstellen und die Jugendarbeit verbessern. „Ich bin in der komfortablen Situation, auf persönliche Befindlichkeiten keine Rücksicht nehmen zu müssen“, sagt Reindl.