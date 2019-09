Salzburgs Seilbahner wehren sich gegen „Gästebashing“

Die sommerliche Diskussion über zu viel Tourismus in Salzburg hat Erich Egger nicht gefallen. „Alle Gäste sind uns herzlich willkommen“, sagt der Vorstand der Schmittenhöhebahn in Zell am See. „Es tut mir weh, wenn eine Diskussion losgetreten wurde, die man als Gästebashing bezeichnen kann.“ Er ortet grundsätzlich unterschiedliche Voraussetzungen zwischen Stadt und Land Salzburg.

„Wenn die Stadt Salzburg hier bremsen will, dann ist das ihr legitimes Recht“, meint der stellvertretende Spartenobmann der Salzburger Seilbahnwirtschaft. In den Gebirgsgauen sehe man das aber anders. „Wir haben noch Bedarf an neuen Betten und zusätzlichen Hotels und einer Stärkung der auslastungsschwächeren Zeiten“, sagt Egger. Es gebe schon jetzt „mehr als genug freie Kapazitäten“.