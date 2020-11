Salzburgs Eiszauber ist bereit und muss auf den Start warten

Der Beginn des neuen Zeitalters steht krisenbedingt noch nicht fest. Doch Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) ist sich sicher: „Das ist ein neues Zeitalter für die Eisläufer in Salzburg.“ Mit dem Start der Wintersaison bekommt Salzburg im Volksgarten einen Eiszauber, angelehnt an den Eistraum der Wiener.

Die Aufbauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen, der Eiszauber wurde am Freitag den Medien vorgestellt. Wann es wirklich losgeht, steht angesichts des zweiten Lockdowns allerdings in den Sternen. „Persönlich gehe ich nicht vor Mitte Dezember davon aus“, sagte der für den Sport in der Stadt zuständige Auinger.

„Ich hoffe aber, dass wir mit den Wintersportgebieten aufsperren dürfen.“ Über 240 Meter zieht sich das Eisband durch die Liegewiese des Volksgartenbades, die mit 100 aufgestellten Christbäumen weihnachtliches Flair bekommt. An den beiden Enden gibt es jeweils eine zusätzliche Eisfläche.