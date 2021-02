Salzburgs Bildungslandesrätin verrät Fahrplan für die Schulen

Für Volksschüler findet von Montag bis Freitag wieder Präsenzunterricht statt, und zwar für die gesamte Klasse. Die Schüler werden mit den "Nasenbohrer-Tests" zuhause getestet. Kinder, deren Eltern nicht zustimmen, bleiben im Home Schooling.

Gespräch mit Bildungsministerium

Unter- und Oberstufe kehren im Schichtbetrieb in zwei Gruppen in die Klassen zurück. Die erste Gruppe kehrt am Montag und Dienstag in die Schule zurück, die andere Gruppe am Mittwoch und Donnerstag.

Am Freitag bleiben die Schüler weiterhin zuhause. Oberstufenschüler müssen selbst die Zustimmung zum "Nasenbohrer-Test" geben. Sollten sie diese verweigern, müssen sie im Unterricht eine FFP2-Maske tragen.

Die neue Landesrätin berief sich dabei auf eine Abstimmung der Bildungslandesräte mit dem Bildungsministerium. Die Regelung gilt für Salzburg ab dem 15. Februar, also nach den Semesterferien. Es ist davon auszugehen, dass für die anderen Bundesländer eine gleichlautende Regelung gilt.

Gutschi wird erst am Mittwoch im Landtag in ihr Amt gewählt. Das Hearing, in dessen Rahmen sie die Neuigkeiten verkündete, ist vor der Wahl verpflichtend vorgesehen.