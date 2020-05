Salzburger Stadtpolitik uneinig über richtigen Weg aus der Krise

Hilfe vom Land

In der Investitionsklausur will Preuner Projekte finden, die nicht unbedingt umgesetzt werden müssen. „Es geht darum, ein differenzierteres Bild zu bekommen, wo können wir denn noch was streichen“, sagte er im Stadtsenat. Denn, auch das ergab der Kassasturz, ohne Gegenmaßnahmen droht im Oktober oder November einen Liquiditätsengpass. Das Dogma „keine Neuverschuldung“ ist aber auch in der Stadt schon gefallen. „Ohne Darlehensaufnahme wird es nicht gehen“, sagt Preuner.

Aber auch vom Land wird Hilfe kommen. Haslauer versprach den Gemeinden „einen hohen zweistelligen Millionenbetrag“ an Unterstützung. Die Details dazu hätte es bereits diese Woche geben sollen. Das hat sich verzögert, nun soll es kommende Woche soweit sein.

Einen Einblick, wofür die Gemeinden nun dringend Geld brauchen, brachte der Sozialausschuss am Donnerstag. Alleine für die Seniorenheime rechnet die Stadt bis Jahresende mit 2 Millionen Euro an Mehrausgaben und 1,2 Millionen Euro an Mindereinnahmen.