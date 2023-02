Salzburger Spital weist Steirer ab: "Es hat keine Warnung gegeben"

Es ist Valentinstag, aber die Stimmung im Landtag Steiermark lässt an Herzlichkeit vermissen. Emotional diskutiert wird nämlich gleich zu Beginn ein brisantes Thema: Das Krankenhaus Tamsweg in Salzburg kündigte vergangene Woche an, vorerst keine Patientinnen und Patienten aus der Steiermark mehr aufnehmen zu können, akute Notfälle freilich ausgenommen. Das trifft vor allem Bewohner des Bezirks Murtal, die bisher ein gutes Viertel des Patientenaufkommens im KH Tamsweg ausmachten.

"Hausgemachte Krise"

Doch dort musste man nun eine symbolische Ländergrenze einziehen, da die Personalsituation zu angespannt sei: Bis 10. April, also Ostern, gilt somit ein Aufnahmestopp für Steirerinnen und Steirer. Information aus Tamsweg an die Landesregierung oder Krankenanstaltengesellschaft habe es keine gegeben, merkt Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) an: "Ich hatte keine Vorab-Information oder Warnung aus Tamsweg." Vielmehr sei am 3. Februar ein Schreiben aus Tamsweg an das Rote Kreuz in Murau ergangen, wonach es eine Sperre für Patienten aus der Steiermark gäbe.