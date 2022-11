2,5 Promille: Salzburger Polizei stoppte betrunkenen Taxilenker

Die Salzburger Polizei hat Freitagfrüh einen stark alkoholisierten Taxifahrer aus dem Verkehr gezogen, der nach eigenen Angaben von Deutschland bis nach Italien fahren wollte. Der 49-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim in Bayern hatte knapp 2,5 Promille Alkohol intus, weshalb ihm die Beamten den Führerschein abnahmen und die Weiterfahrt untersagten, berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg.

Alarm war aktiv

Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte die Polizei verständigt, dass auf der Tauernautobahn A10 im Bereich Zederhaus ein Taxi mit aktiviertem Alarm unterwegs sei, also mit blinkendem Rotlicht. In St. Michael stoppte die Polizei das Fahrzeug. Der Lenker gab an, dass der Alarm wegen eines Defekts aktiviert sei. Sein Fahrgast im Taxi sei ein Bekannter, mit dem er gemeinsam nach Italien fahren wollte.