In mehreren Wiener Bezirken ist es am Freitagvormittag zu StromausfĂ€llen gekommen. Ab kurz nach 8 Uhr blieb es in Teilen Margaretens, Mariahilfs, Neubaus, Meidlings, Hietzings und von Rudolfsheim-FĂŒnfhaus finster. Mittlerweile ist die Störung aber wieder behoben, heißt es von den Wiener Netzen.

Revisionsarbeiten

Wie viele Haushalte genau betroffen waren, können die Wiener Netze derzeit noch nicht sagen. Bei Revisionsarbeiten soll es zu einer Schutzauslösung gekommen sein, wodurch die Stromzufuhr kurzzeitig gekappt wurde, heißt es von den Wiener Netzen.