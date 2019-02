Salzburger Lokalbahn erfasste Pkw, zwei Personen verletzt

Bei einem Bahnübergang in Oberndorf (Flachgau) ist am Montag um 13.40 Uhr ein Pkw von einer Zuggarnitur der Salzburger Lokalbahn erfasst worden. Dabei wurden ein 26-jähriger Deutscher und ein 27-jähriger Inder verletzt, teilte die Polizei mit. Die beiden Unfallopfer wurden in das Krankenhaus Oberndorf eingeliefert.

Der Unfallhergang wird noch ermittelt, die Ampelanlage habe ordnungsgemäß funktioniert, hieß es in der Aussendung. Wenige Stunden zuvor hatte es schon einen Unfall entlang der Strecke der Salzburger Lokalbahn gegeben. In Siggerwiesen bei Bergheim hatte ein 60-jähriger Lenker gegen 6.00 Uhr das Rotlicht übersehen und war mit seinem Kleintransporter von der Bahn erfasst worden. Er erlitt eine Nackenverletzung.